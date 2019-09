La dieci giorni di chi resiste (e fa turismo)

CANELLI - Si sceglie l'Astigiano perché, alla fin fine, si vuole fare che il Monferrato è uno solo e che, dunque, bisogna (ri)lanciarlo nella sua interezza.

E allora, ieri, sabato, Max Biglia e il suo staff hanno scelto Canelli per presentare gli eventi che, dal 13 al 20 ottobre, avranno come fulcro il Sacro Monte di Crea e come palcoscenico le colline circostanti, teatro di camminate, incontri, riflessioni, laboratori, con il coinvolgimento di ogni fascia d'età, bambini compresi.

E' una manifestazione intelligente perché promuove il territorio in tutti i suoi aspetti.

E' un inno, stavolta, alla "restanza", che fa assonanza con sopravvivenza e pure con conoscenza, elementi questi senza i quali piccole ma straordinarie realtà saranno destinate a scomparire.