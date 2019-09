Esce di strada, codice rosso

Sono in corso d’accertamento le cause che hanno causato l’incidente in cui è rimasto coinvolto un 40enne. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso. Sul posto i medici del 118, i Carabinieri e i Vigli del Fuoco. Si tratta di un incidente autonomo. E’ accaduto verso le 16.30 in Valle San Bartolomeo, via Valmigliaro.