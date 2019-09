Tortona cede alle "Invasioni Musicali"

TORTONA - "Un palco a cielo aperto": questa la definizione che era stata data della città nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri, domenica 15 settembre, e le promesse sono state ampiamente rispettate.

La quarta edizione delle "Invasioni Musicali" ha portato molti tortonesi in giro per le strade e a riempire i posti preparati per ognuna delle dodici postazioni con ben nove pianoforti a coda disponibili ed un totale di circa cinquanta gruppi che si sono esibiti davanti ad un pubblico variegato.

In piazza Duomo e in piazza Malaspina, inoltre, i concerti sono proseguiti fino alla tarda serata permettendo così ad un numero sempre maggiore di artisti di esibirsi in un contesto così particolare, ma sono stati utilizzate anche location particolari come il chiostro del Museo Diocesano, la Cattedrale e la chiesa di San Matteo oltre agli angoli di via Emilia.