Nuovi orari pomeridiani in Comune

CASALE - Da ieri gli uffici comunali aperti al pubblico cambiano il giorno di apertura pomeridiana, passando dal mercoledì al lunedì. Nella fase di avvio sperimentale fino al 15 novembre l’apertura pomeridiana avverrà sia nelle giornate di lunedì sia nelle giornate del mercoledì, mentre dal 18 novembre gli uffici aperti al pubblico nel pomeriggio osserveranno, tutti i lunedì, l’orario dalle ore 14 alle ore 16.30.

Per conoscere gli uffici interessati da questa modifica è possibile accedere visitare questo link, dove si trovano tutte le informazioni dettagliate non solo sugli orari, ma anche sui procedimenti e i servizi erogati.

Commenta il sindaco Federico Riboldi: «Nel 2014 si decise l’apertura degli Uffici demografici il lunedì pomeriggio, lasciando però immutato l’orario di tutti gli altri. Una scelta che ha creato non pochi problemi a quei cittadini che avrebbero dovuto espletare più pratiche in uffici diversi. Per questo motivo, ci è sembrato doveroso correggere questa anomalia e agevolare il più possibile le esigenze dei cittadini. Questo è solo il primo passo verso una più ampia riorganizzazione che cercherà di rendere sempre più accogliente e a misura di cittadino il nostro Comune. Nei prossimi mesi, infatti, sposteremo al piano terreno due uffici molto frequentati: l’Ufficio Protocollo e l’Ufficio Tasse».