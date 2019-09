A Lecce finissage per le Chanukkah di Casale

LECCE - Domenica 22 settembre la città di Lecce celebrerà la Giornata Europea della Cultura Ebraica. Per l'occasione si arricchiranno di eventi due mostre del capoluogo pugliese che sono state realizzate grazie al contributo della Comunità Ebraica di Casale Monferrato.

La prima è “Lumi di Chanukkah - Una Collezione fra Storia, Arte e Design” che ha portato al Must di Lecce una selezione di lumi della collezione unica al mondo costituita dalle Lampade utilizzate in questa festa ebraica. Candelabri a 9 bracci realizzati da famosi artisti internazionali e di proprietà della Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale Onlus, che in 30 anni ne ha raccolti circa 250 esponendoli nei locali dell'antico ghetto ebraico casalese.

Inaugurata a giugno dal sindaco di Lecce Carlo Salvemini, la mostra ha visto in tre mesi centinaia di visitatori, dimostrandosi da subito un’occasione di incontro, dialogo interreligioso e riflessione pubblica sull’identità ebraica in una città dalla forte vocazione multiculturale.

Il 22 settembre sarà l'ultimo giorno di apertura della mostra e per l'occasione sarà possibile visitarla con la curatrice Daria Carmi. La festa di “finissage” vedrà inoltre la presentazione di una nuova lampada destinata a far parte della collezione del museo dei Lumi di Casale Monferrato: si tratta dell'opera di un rinomato ceramista pugliese: Marcello Mastro, artista tra i più apprezzati del settore che ha un particolare legame con il Monferrato dove vive parte della sua famiglia. L'opera in ceramica trasforma il candelabro di Chanukkah in un doloroso ricordo della Shoah, l'argilla bianca refrattaria raku, invetriata, diventa la cancellata di un campo di lavoro, mentre gli interventi a 'terzo fuoco' in platino e oro creano un impenetrabile filo spinato e la stella a sei punte simbolo di Israele e della stessa prigionia.

L'opera presentata a Lecce entrerà poi ufficialmente nella collezione casalese a dicembre in occasione della prossima festa di Chanukkah.

C'è poi un'altra mostra a Lecce che offrirà un'occasione in più per essere visitata il 22 settembre: Elio Carmi, vicepresidente della Comunità Casalese, condurrà i visitatori del Museo Ebraico di Lecce alla scoperta di “La vita è una fiaba: l’arte di Emanuele Luzzati” esposizione di 25 opere dello straordinario illustratore genovese che per lungo tempo ha frequentato la Sinagoga monferrina, costituita da un ciclo di 12 tavole dedicate ai “Mesi del Lunario Ebraico”, da una pregevole serie di 12 serigrafie in tiratura limitata realizzate per illustrare le Sinagoghe di Safed e da una tavola a colori con Pulcinella. La Mostra sarà visitabile fino al 31 ottobre 2019.