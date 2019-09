Legambiente pulisce il parco di Villa Gabrieli

OVADA - C'è anche la città di Ovada nella mappa dei Comuni che aderiscono a "Puliamo il mondo", l'iniziativa promossa a livello nazionale da Legambiente in collaborazione con trentotto associazioni "contro i pregiudizi". Le scorse edizioni hanno coinvolto fino a 600 mila volontari lungo tutta la Penisola. Anche quest'anno l'appello è rivolto ad ogni cittadino, come indicato dallo slogan “Tutti possiamo dare una mano”. Sullo sfondo la tematica dell'educazione ambientale e le rivendicazioni degli ultimi mesi sul rispetto per l'ambiente e i cambiamenti climatici. A Ovada la partecipazione negli ultimi anni è stata ampia e qualificante: semplici cittadini, associazioni cattoliche e laiche, migranti si sono adoperati per ripulire aree verdi e periferie dai rifiuti e riscattarle dal degrado. L'obiettivo di quest'anno è diverso.

«Grazie alla collaborazione con il comune di Ovada – spiega la presidente del circolo ovadese e della Valle Stura dell'associazione Michela Sericano – puliremo per qualche ora il parco di Villa Gabrieli». Molto frequentato, il polmone verde di via Carducci in passato è stato sotto i riflettori anche per la maleducazione di certi proprietari di cani. La situazione ingestibile spinse l'associazione di volontari che se ne occupava a gettare la spugna. Solo di recente le operazioni sono riprese. Per sabato l'appuntamento è per le 10.30 di fronte all'ingresso del parco. «Abbiamo chiesto la collaborazione di alcuni professori dell'Istituto Comprensivo di Ovada – prosegue Sericano – per coinvolgere i ragazzi. Ma la richiesta è rivolta a chiunque abbia voglia di dare una mano». La settimana successiva l'iniziativa si rinnoverà a Molare.