Asilo Ferrando: festa per i 150 anni

OVADA - Sarà inaugurata domani mattina la mostra fotografica realizzata per celebrare il centocinquantesimo anniversario della nascita dell'asilo Ferrando di Ovada, la scuola materna di via Nenni creata dai coniugi Andrea Ferrando e Angela Garbarino nel 1869. Oltre alle immagini, è previsto uno spazio dedicato ai documenti d'epoca, ai ricordi di un tempo e alle testimonianze. Il taglio del nastro è previsto per le ore 10.00 di sabato (21 settembre) nella sede dell'asilo, a partire dalle 10.00. Dalla vecchia sede in via Cairoli, nei locali dell'ex convento dei Cappuccini, alla odierna collocazione, il Ferrando ha rappresentato per tanti ovadesi un punto di riferimento dal punto di vista educativo che ancora oggi rievoca dolci ricordi.

«Nacque – spiegano i promotori della giornata - nel 1869 con il contributo di privati benefattori della comunità parrocchiale di Ovada e sotto gli auspici del Comune per provvedere all'educazione fisica, morale, religiosa ed intellettuale dei bambini in età non scolare. In quel periodo fu riconosciuto come Ente Morale, essendo già Pubblica Assistenza e Beneficenza. Nel 1994, dalla Giunta Regionale è arrivato il riconoscimento di persona giuridica di diritto privato costituendosi come associazione libera, democratica e senza scopo di lucro». L'intitolazione ai due coniugi è del 1929. L'attuale sede arrivò nel 1970 nel quadro dell'accordo che portò alla costruzione da parte dell'impresa Ugo Carosio del caseggiato accanto alla chiesa dei Cappuccini di via Cairoli.