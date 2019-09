"Le storie del vino": al via per il salto di qualità

TAGLIOLO - Cerca il definitivo salto di qualità “Le Storie del vino”, la manifestazione organizzata da Comune di Tagliolo e CCRT che parte stasera con la tavola rotonda dal titolo «Dolcetto protagonista. Dal prodotto al mercato, strategie di comunicazione». Sullo sfondo un territorio, l'Ovadese, con rinnovate ambizioni di visibilità. A confrontarsi sul tema relatori d'eccezione come il creatore di Collisioni Filippo Taricco, lo chef Andrea Ribaldone, Pier Ottavio Daniele (Slow Food), la voce storica di “Tutto il calcio minuto per minuto” Emanuele Dotto. Sarà però un'edizione ricchissima di eventi e stimoli. Fra questi la prima edizione del Palio Nazionale delle botti “Terre del Dolcetto”, in programma domenica dalle 15.00. E ancora “Enovagando”, il percorso esperienziale sui vini del territorio in collaborazione con le aziende che si terrà sabato mattina dalle 11.00. Sempre domenica, in coda alla tavola rotonda “L'anno del Dolcetto... E poi?” la premiazione dei “Cavalieri del Dolcetto”. Sabato sera, dalle 21.00 il concerto dei Birkin Tree, la più importante band italiana del panorama dell'Irish Music, nella prestigiosa sala del castello Pinelli Gentile. Il paese è intanto mobilitato per mostrare il suo volto migliore. In arrivo anche la showgirl e scrittrice Elena Ballerini, la madrina della squadra tagliolese a “Mezzogiorno in famiglia”. «Non vedo l'ora di conoscere il paese – spiega - e scoprire il calore di cui mi hanno parlato».