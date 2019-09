“Progetto Casa”: al via la rete di sostegno al quartiere Cristo

ALESSANDRIA - Il Cissaca (Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali dei Comuni dell’Alessandrino) promuove e sostiene la cultura della domiciliarità e dell’abitare sociale con iniziative di benessere sociale sul territorio. “Insieme a molti soggetti pubblici e privati stiamo realizzando il 'Progetto Casa' – spiega il presidente Giovanni Ivaldi - un’esperienza di welfare di comunità, con l’obiettivo di promuovere e potenziare la vivacità di rapporti, di relazioni sul territorio e la possibilità per tutti, in modo particolare per le persone sole, anziane e in difficoltà, di poter essere autonome e di partecipare alla vita sociale”.

Venerdì 20 settembre alle 17.30 nella sede del Punto D di via Parini 21 si terrà un incontro con le associazioni dei commercianti e di volontariato sociale per promuovere reti di sostegno sul territorio del quartiere Cristo, il più popoloso della città. I negozi rappresentano già importanti presidi e spazi di relazione e di prossimità e hanno sviluppato nel tempo forti legami di fiducia con gli abitanti del quartiere sia a livello professionale che personale. Molti commercianti hanno aderito al Progetto Casa, dando la disponibilità a consegnare a domicilio degli anziani i loro prodotti.

Al termine dell’incontro ci sarà una camminata di solidarietà tra i negozi del quartiere Cristo che hanno aderito al progetto e sarà loro consegnato l’adesivo da esporre nel negozio. Ad oggi hanno aderito Farmacia Sacchi, Sacchi Parafarmacia, Tp Express / Italiana Servizi Postali, Ottica Punto di Vista, Le forme centro estetico, La Castellana, L’emporio delle Specialità salumi e formaggi, Evasioni di Moda, Cm Service, Traslochi Trasporti Italia, Tintoria di Como, Fidoclean, La bottega dell’oro, L’Essenziale, Spacciocchiali, Ottica Nuova Snc, Caf Cia, Soms.

Alle 21 si terrà il concerto a scopo benefico Armonie di speranza alla chiesa di San Giovanni Evangelista di corso Acqui 58. Parteciperanno il coro della Cappella Musicale del Duomo di Valenza e il coro di Alessandria “Mario Panatero”. Il ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione Gruppo di Volontariato Vincenziano Casa Sappa di Alessandria.

Giovedì 26 settembre alle 17 Il Cissaca inaugura la piscina idroterapica Archimede, situata all'interno della sede in via Don Stornini 17. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto fondamentale continuare a offrire alla cittadinanza, e in particolare alle persone diversamente abili, la possibilità di beneficiare di servizi rieducativi di attività motoria e investire in interventi di manutenzione e di risanamento di parti della struttura e di abbattimento di barriere architettoniche per garantire maggiore sicurezza, efficienza, durata e offerta qualitativa. La piscina sarà gestita dall'associazione Terapia e Movimento e offrirà la possibilità di muoversi sia in piscina sia in palestra. In piscina sarà possibile beneficiare di rieducazione motoria in acqua (acquafitness/acquagym; ginnastica posturale in acqua; corsi di nuoto; corsi di acquaticità neonatale; corsi di acquaticità in gravidanza; corsi di rilassamento in acqua; corsi di musico e cromoterapia in acqua; acqua zumba; osteopatia in acqua). In palestra, invece, sarà possibile praticare ginnastica posturale, ginnastica adattata, ginnastica formativa, ginnastica preventiva, ginnastica dolce e fitness.