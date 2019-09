Via Cavour: c'è il progetto di revisione

OVADA - Prevede la realizzazione di un nuovo marciapiede in marmette autobloccanti con abbassamenti in cubetti di luserna, di aiuole e della necessaria illuminazione pubblica. Ma soprattutto la revisione di tutta la superficie stradale e di quella adibita a parcheggio il progetto di fattibilità tecnica approvato qualche giorno fa dalla Giunta Comunale per il riordino dell'area pubblica compresa tra la fine di corso Martiri della Libertà e l'innesto in via Cavour. La progettazione è stata realizzata, in economia, dall'Ufficio Tecnico Comunale per un costo complessivo di 125 mila euro.