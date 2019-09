Ovadese Silvanese: c'è la Valenzana Mado

OVADA - Affronta il primo derby alessandrino della stagione l'Ovadese Silvanese che alle 14.30 scende sul campo del Geirino per affrontare la Valenzana Mado. La formazione orafa arriva all'appuntamento forte dei sei punti conquistati nelle prime due partite e soprattutto del pieno di entusiasmo generato dalla rimonta di domenica scorsa sul campo dell'Acqui. «Una gara sicuramente complessa – ha commentato in settimana il mister Mario Benzi – ma che proveremo ad affrontare al meglio». In casa Ovadese tengono banco le scelte per l'undici titolare. Gli infortuni di inizio stagione hanno provato la coppia sulla panchina (oltre a Benzi anche Federico Boveri) della possibilità di dare un'identità vera e propria alla squadra. Nel pareggio di domenica scorsa, l'innesto di Alessandro Sala a centrocampo ha consigliato il varo di una coppia d'attacco formata da Dentici (più libero di svariare) e Rossini.