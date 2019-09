Studenti del Pertini al lavoro a Villa Gabrieli

OVADA - “Stiamo lavorando per noi”. Ad accogliere l’invito di Legambiente che per “Puliamo il mondo” ha deciso di occuparsi del parco di Villa Gabrieli, sono stato soprattutto gli studenti del Pertini di Ovada. Una sessantina che dalla tarda mattinata di ieri si sono dati da fare nel polmone verde accanto a via Carducci. Divisi in gruppi, hanno ripulito i cordoli attorno alle aiuole, l’area accanto al gazebo e il perimetro del parco. Un momento che per l’area verde di proprietà dell’Asl potrebbe essere di ripartenza e di rinascita. In dirittura d’arrivo c’è la convenzione che permetterebbe a Fondazione Cigno di avviare il progetto di recupero basato sulla creazione di un giardino terapeutico di chi si parla da due anni. In vista diverse iniziative di valorizzazione e promozione con l’obiettivo di farne un polo culturale vivo per tutta la città.