Dynamo12ore: in 300 nuotano, vince la solidarietà

CASALE - Ha battuto tutti i record la sesta edizione di Dynamo12ore organizzata sabato al Centro Nuoto per raccogliere fondi in favore di Dynamo Camp. Per 12 ore si sono alternati in vasca 300 nuotatori che hanno percorso 469 chilometri. 40 contavasche hanno aiutato lo svolgimento dell'evento che ha permesso fino ad ora di raccogliere oltre 13mila euro.

All'evento hanno partecipato in molti, anche solo acquistando le magliette celebrative. Tra i nuotatori anche molti gruppi come quello dell’istituto “Ascanio Sobrero” (nella foto sotto), presente con circa 70 alunni che hanno percorso ben 61 km in acqua.