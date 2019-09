Un sabato con D maiuscola al Golf Club

CASALE - Sport e solidarietà sono stati i protagonisti sabato al Golf Club Monferrato dell'evento in favore del gruppo D Maiuscola, il progetto a sostegno delle donne con tumore al seno nato nel reparto di Oncologia del “Santo Spirito”.

L'evento, organizzato da Avis è partito con una gara di golf. Si sono sfidati fin 41 per aggiudicarsi la gara “Ottavio e Sandro per D Maiuscola - Premio Magnoberta”. Nella serata le premiazioni, alla presenza dell’assessore con delega alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Casale Gigliola Fracchia e del direttore generale facente funzione dell’Asl Paola Costanzo.

Infine la cena, con la presenza di ben 150 commensali, servita direttamente sul manto erboso del golf club, animata dalla cover band “Doppio Gioco”.

Per quanto riguarda lo sport, di seguito i risultati della gara:

Premi speciali assegnati a Maria Francesca Invernizzi, Roberto Pandini e a Marco Tartaglino.

Il premio primo Lady a Vittorina Omicciulo, mentre primo Senior è stato Francesco Boccalatte.

In Terza Categoria Armanda Grignolio terza, seconda piazza per Antonio Albertini e primo classificato Mario Marino.

In Seconda terzo posto per Stefania Genta, Gianluca Defendini si è classificato secondo e primo Giuseppe Lazzarotto

Nella Prima Categoria terzo gradino del podio per Sandro De Pieri, Flavio Massa ha terminato secondo mentre il trofeo se lo è aggiudicato Davide Benasso. Primo Lordo di giornata Fabio Bertolotti.

«Sono state una giornata ed una serata emozionanti - spiega Elisabetta Gattoni, oncologa presso l’ospedale casalese e tra le referenti del progetto - importante la risposta al nostro invito da parte dei singoli e delle associazioni: Avis primo fra tutti, che ci sostiene in questi nostri nuovi progetti, ma anche il Kiwanis, il Rotary Casale, il Lions Casale, Vignale e Marchesi di Monferrato, Pulmino Amico e la delegazione di Casale della Lilt. Il sostegno che abbiamo ricevuto da parte di molte aziende del nostro territorio e la forza travolgente delle nostre donne ci fa capire che siamo sulla strada giusta, che stiamo rispondendo a loro esigenze forti e sono ormai loro le vere protagoniste di questa bella realtà. L’impegno di tutti è per fare in modo che nel reparto di Oncologia a Casale, oltre alle cure standard, si possa offrire quel valore aggiunto che i nostri malati si meritano.»