Il Casale crolla a Seregno

SEREGNO - Batosta per il Casale, che crolla in trasferta contro un micidiale Seregno: 4-1 è il risultato finale e i nerostellati vengono così eliminati dalla Coppa Italia.

Mister Buglio come da previsioni inserisce tra gli undici titolari i tre giocatori squalificati in campionato: Cintoi, Villanova e Poesio in campo mentre decide di tenere a riposo Coccolo per misura precauzionale in seguito ad un piccolo fastidio muscolare; ancora infortunato invece Roberto Cappai che ha rimediato un risentimento alla caviglia.

Accade tutto nella prima frazione di gioco: il Casale si porta subito in vantaggio grazie alla rete di Villanova e i nerostellati tengono il campo fino al gol del pareggio che arriva su rigore al 27' trasformato da Fortunato (causato dal fallo di mano di Mair).

Pochi minuti e il Seregno realizza il gol del sorpasso, ancora una volta Fortunato dal dischetto a seguito del fallo in area piccola di Fabbri; nei minuti finali doppia batosta per il Casale che subisce altri due gol (Mantegazza e Blazevic).

Nella ripresa i nerostellati provano a rimettersi in careggiata con Lamesta, che penetra in area di rigore ma la difesa lombarda chiude; al quarto d'ora il calcio di punizione di Vecchierelli viene neutralizzato in tuffo dall'estremo difensore avversario. Termina così il match con il Casale che subisce quattro reti e saluta la Coppa Italia.

CASALE 4 - 1 SEREGNO

Reti: 10' Villanova (C), 27' e 39' rig. Fortunato (S), 43' Mantegazza (S), 45' Blazevic (S)

Seregno: Galimberti, Bonaiti, Mantegazza, Blazevic, Nenadovic, Luoni, Tocci, Fortunato, Clerici, Invernizzi, Ferrari. A disp. Lupu, Zoia, Tomas, Marini, Marzeglia, Gazo, Aga, Borghese, Valsecchi. All. Balestri

Casale: Rovei, Bianco, Fabbri, Vecchierelli, Cintoi, Villanova, Mullici, Poesio, Mair, Brugni, Lamesta. A disp. Tarlev, Pinto, Todisco, Bytyci, Buglio, Di Lernia, Provera, Miello, Lanza. All. Buglio