Quattro giovani del Rainbow in gara a Crotone

CROTONE - In questo fine settimana alcuni atleti della scuderia motonautica Rainbow Team parteciperanno alla finale nazionale del Trofeo Coni riservato ai giovani atleti dì quasi tutte le discipline sportive fino ai 14 anni.

Si tratta di una sfida tra regioni italiane in cui la scuderia casalese viene rappresentata da tre ragazzi che gareggeranno per la regione Piemonte (Giulio Rimondotto, Giovanni Merlo e Federico Temporin) e uno per la regione Lombardia (Vincenzo Garofalo).

«È una grande soddisfazione per il Rainbow Team – precisa il team prencipal Fabrizio Bocca – essere riusciti a far qualificare i suoi quattro giovani atleti tra gli otto partecipanti totali previsti per entrambe le regioni. Siamo molto contenti».

Oggi, giovedì 26 settembre, si terrà a Crotone l’inaugurazione del Trofeo, mentre domani, venerdì 27, e sabato 28 settembre, si partirà ufficialmente con le gare.

Gli allievi della scuderia casalese provengono dall’associazione volontari della protezione civile “La Chintana di Morano Po” in collaborazione della quale a giugno il Rainbow Team ha organizzato un evento per effettuare delle prove in acqua all’Imbarcadero di Casale Monferrato.