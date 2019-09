Ultimi due appuntamenti con Energica on The River

CASALE - Sono in programma venerdì e sabato le ultime due date di Energica on The River, il palinsesto di eventi organizzati sul lungo Po di Casale da Energica in collaborazione con il Comune.

Il doppio appuntamento si chiama Let's PoTa e simboleggia la collaborazione tra l'associazione Culturale Vitamina T e la birreria Ol Mal de Cò.

Nel corso della manifestazione Vitamina T anticiperà il cartellone di eventi in programma tra ottobre 2019 e febbraio 2020 con il patrocinio del Comune dal titolo “Musica Oltre i Muri”: una proposta musicale ed artistica suddivisa in più appuntamenti distinti che andranno ad abbracciare diversi generi musicali e forme d'arte legate dal tema del “muro”, sia come omaggio al trentennale della caduta del muro di Berlino, sia come spunto creativo e intellettuale nella sua accezione di superamento di ogni forma di barriera.

Nell’ambito del progetto Vitamina T ha già lanciato la Call for Artists “Frammenti”, rivolta a tutti gli artisti e creativi, professionisti e amatori, che vorranno cimentarsi nella rielaborazione artistica del tema del muro su un “frammento di muro” realizzato con i mattoncini da costruzione Q-Bricks. I dettagli della call, alla quale è possibile aderire rispondendo entro il 30 settembre, sono stati pubblicati sulla pagina Facebook Let's rock Casale.

Le due serate di Let'sPOta sul Lungo Po ospiteranno venerdì 27 la band rock-a-billy “The LegendaryKid Combo”, affiancata dal dj-set rockabilly-psychobilly-punk di LisahLupix. Sabato 28 le crew di rap italiano “La Tana del Lupo” e “Rap Pirata Piemonte”, con il dj-set de Il Base, che renderà omaggio alla vecchia scuola Rap Militante Internazionale, anticiperanno qualche novità del programma della prossima stagione di eventi di Vitamina T.