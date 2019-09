Sem Cup, gran finale per il torneo di golf e solidarietà

CAPRIATA D’ORBA — Ultime due tappe per la Sem Cup che si avvia alla giornata conclusiva oggi sul green di Villa Carolina. Ma prima di parlare del futuro, diamo un’occhiata alle due gare disputatesi a stretto contatto per recuperare i turni saltati per il maltempo: la scorsa settimana al golf Margara di Fubine ha vinto la coppia Alberto Sacchi e Fabio Bergaglio nel percorso netto mentre il podio si completava con Paolo Polidori – Germana Calissano e Valter Chiappini – Giancarlo Cartasegna. Michele Taverna e Marco Gatti si imponevano come punteggio lordo mentre come prima coppia mista si è piazzato il binomio Grazia Alciati e Massimo Barisone.

Nella penultima tappa del 13 settembre a Valenza aveva visto vincitori Paolo Polidori ed Enrico Blasi seguiti da Manuel Mauro – Luigi Boz e Fabio Borasio – Mauro Norese. Il miglior punteggio lordo era stato quello della coppia Massimo Barisone – Barbara Paglieri, la miglior coppia mista Concetta Masci – Alessandro Farina e la prima coppia fra le signore Ivana Zanchetta e Francesca Ceriana.

Concluse così le diciannove tappe previste dal regolamento, resta solo la giornata conclusiva nella meravigliosa cornice di Villa Carolina a Capriata d’Orba: la “Sem Cup”, infatti, più che una gara sportiva è un grande evento di beneficenza attraverso le cene post torneo dove si raccolgono offerte che verranno poi donate alle associazioni di volontariato presenti sul territorio. Con questa idea in mente il vulcanico Marco Semino ha ampliato anno dopo anno il numero di appuntamenti della coppa e c’è da aspettarsi che domani per il gran finale partecipi un gran numero di appassionati di golf locali pronti a divertirsi e fare del bene.