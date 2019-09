Domenica torna Cantarà e Catanaj

TORTONA - Domani, ultima domenica di Settembre, come tradizione si terrà a Tortona la 77^ edizione della Fiera di Anticaglie “Cantarà e Catanaj”, mercatino di antiquariato minore che alla fine di quest’anno compirà i suoi primi 30 anni di storia.

I numerosi banchi che animano il mercato saranno presenti già dalle prime ore del mattino lungo la Via Emilia e in Piazza Duomo, creando nel centro storico della città un’atmosfera di altri tempi grazie ad una esposizione davvero nutrita di “catanaj”, ossia di cose vecchie ed usate, che in passato si custodivano nella “cantarà”, mobile rustico ad uso dispensa proprio delle case di campagna di una volta.

La sempre sentita partecipazione di espositori, collezionisti ed esperti del settore, oltre che di turisti e semplici curiosi, completa il quadro dell’evento con antiquariato minore e modernariato da collezione.