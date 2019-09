Volpedo: si conclude la Biennale

VOLPEDO - Si conclude oggi, domenica 29 settembre, la decima edizione della Biennale d'arte intitolata a Pellizza Da Volpedo, per gli ultimi giorni di esposizione della mostra dei ritratti dell'artista nel suo studio-museo in via Rosano.

Al Museo didattico, nel pomeriggio, gli eventi della “Giornata nazionale dei piccoli musei” e della “Festa del volontariato” dalle ore 16, in piazza Quarto Stato con il Comune di Volpedo che premia i volontari di tutte le associazioni attive nel borgo.

In municipio alle 11.45 sarà presentato il riconoscimento della “Spiga Verde 2019”, dal programma per lo sviluppo rurale sostenibile promosso da Fee (Foundation for Environmental Education) e Confagricoltura, rilasciato ai Comuni che intendono valorizzare e investire sul proprio patrimonio rurale, migliorando le buone pratiche ambientali. Il conferimento nazionale del titolo è avvenuto durante una cerimonia a Roma lo scorso 25 luglio. I comuni che hanno ottenuto il riconoscimento per il 2019 sono in tutto quarantadue, di cui sei in Piemonte, e solo Volpedo in provincia di Alessandria, a dimostrazione di come l'investimento in cultura e territorio abbia riconoscimenti capaci di generare benefici per tutte le realtà locali e di promuovere adeguatamente il nome di Volpedo.