Tornano le mele di Aism per combattere la sclerosi multipla

PROVINCIA - "Facciamo sparire la Sclerosi Multipla": è questo lo slogan che quest'anno accompagna la campagna di raccolta fondi La Mela di Aism volta a sostenere la ricerca su questa malattia, di cui non si conosce ancora una cura definitiva, e a potenziare i servizi destinati alle persone colpite. La raccolta fondi La Mela di Aism si svolgerà sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica ed è promossa da Aism - Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dalla sua Fondazione – Fism, con il patrocinio di Pubblicità Progresso Fondazione per la Comunicazione Sociale. Le mele scenderano in piazza dal 3 al 6 ottobre con 10 mila volontari Aism che distribuiranno oltre 4 milioni di mele.

Ogni tre ore in Italia c’è una diagnosi di sclerosi multipla e sono i giovani i più colpiti dalla malattia. Con un gesto semplice, scegliendo le mele di Aism, ognuno può contribuire a raggiungere l'obiettivo di sconfiggere la sclerosi multipla.

Anche Aism Sezione di Alessandria sarà in prima fila con i suoi volontari in molte città e paesi della provincia. Saranno disponibili sacchetti di mele di varietà mista a fronte di una donazione minima di 9 euro ciascuno.

I volontari dell’Aism – Sezione provinciale di Alessandria nel capoluogo saranno in via Dante, piazza Garibaldi, piazza della Libertà, piazzetta della Lega, la sede Aism di via Guasco, l'Ospedale Civile, il Distretto Asl di via Pacinotti, la Clinica Città di Alessandria, il Centro Riabilitativo Borsalino, Bennet, Galassia, Gulliver di corso Acqui, Nuovo Mercatò, Basko al Retail Park e diversi uffici, negozi e saloni di bellezza. E negli orari delle messe presso il Duomo e le Chiese della Madonna del Suffragio, Sant'Alessandro, S. Baudolino, S. Giovanni Evangelista, S. Pio V, S. Cuore Immacolato di Maria, S. Giuseppe Artigiano, S. Paolo, SS. Apostoli, S. Stefano, Ss. Annunziata.

I volontari saranno anche nelle frazioni di Cantalupo, Cascinagrossa, Castelceriolo, Lobbi, Mandrogne, San Michele, Spinetta Marengo, Valmadonna, Valle S. Bartolomeo e a Bassignana, Borgoratto, Bosco Marengo, Carentino, Casal Cermelli, Castellazzo Bormida, Castelletto Monferrato, Felizzano, Frascaro, Frugarolo, Fubine, Gamalero, Masio, Oviglio, Pecetto, Pietra Marazzi, Quargnento, Quattordio, Rivarone, San Salvatore, Solero, Valenza (piazza Gramsci, piazza Duomo, Santuario della Madonnina e Chiesa S. Antonio).

Si troveranno le mele di Aism anche nelle principali piazze e vie di Casale, Tortona, Novi, Acqui Terme, Ovada e in moltissimi altri centri.

Per vedere l’elenco completo delle postazioni: www.aism.it/mela e cliccare su “Trova la piazza più vicina”.