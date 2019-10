Al via i lavori per Santa Caterina

CASALE - E' stato inaugurato oggi pomeriggio il primo lotto di lavori di restauro della Chiesa di Santa Caterina (325mila euro di ammontare, coperto all'80% dai fondi stanziati dall'Ente Trevisio). Questa prima fase riguarda lanterna, cupola e tamburo. Per gli ulteriori due lotti serviranno altri 200mila euro per i quali la Santa Caterina Onlus chiama la cittadinanza a una vera e propria gara di solidarietà. Al momento inaugurale interventi di Ernesto Berra, presidente dell'Ente Trevisio, Marina Buzzi Pogliano, presidente della Onlus, dell'architetto Enrica Caire, del sindaco Federico Riboldi e del vescovo Gianni Sacchi che, prima di benedire il cantiere, ha scherzato: «Una chiesa alla quale non devo pensare io! E' un gioiello».