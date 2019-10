Contro il consumo di stupefacenti con il progetto 'Scuole Sicure'

ALESSANDRIA -I finanziamenti arrivano dal Ministero dell'Interno e il progetto coinvolge forze dell'ordine, Ufficio Scolastico Provinciale e Asl. Il Comune di Alessandria si fa promotore di un'iniziativa monitorata dalla Prefettura volta alla prevenzione e al contrasto del consumo di sostanze stupefacenti tra gli studenti alessandrini.

Nel corso del corrente anno scolastico, il progetto 'Scuole sicure' sarà articolato in due diverse fasi: la prima, cosiddetta 'informativa', prevede momenti di formazione e sensibilizzazione sui danni psicofisici e i pericoli, anche legislativi, che l'uso di stupefacenti può provocare. Medici e psicologi del Servizio Sanitario si confronteranno con alunni, insegnanti e genitori di 15 diversi istituti di ogni grado della città. La seconda fase, detta di contrasto, prevede almeno due interventi di controllo da parte delle forze dell'ordine in ognuno dei 15 plessi che hanno dato la loro adesione, all'interno e all'esterno delle strutture. "L'obiettivo è scoraggiare coloro che si avvicinano agli istituti per spacciare" ha commentato l'assessore alla Pubblica Istruzione Silvia Straneo. "La microcriminalità ad Alessandria si sta diffondendo tra fasce d'età sempre più basse". Previsto anche l'acquisto di telecamere da installare all'esterno delle scuole in caso di episodi sospetti di spaccio.