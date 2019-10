Depuratore: meno puzza, ma Arpa non si ferma

ALESSANDRIA - Saranno pronte entro fine mese le due nuove linee di depurazione dell’impianto degli Orti: un impegno da 4,4 milioni di euro che Amag Reti Idriche ha in cantiere da mesi, ma che non è bastato a impedire i recenti disagi.

I miasmi sembrano in calo, ma sugli scarichi in Tanaro Arpa prosegue rilevamenti e sopralluoghi. E, come conferma il direttore Alberto Maffiotti, «la procedura per danno ambientale è aperta», anche se sindaco e dirigenti del Gruppo Amag tranquillizzano.

Intanto, esplode a sorpresa il caso dei manufatti realizzati, mai utilizzati e abbattuti. Quanto sono stati pagati?