Il passaggio da Casale della Milano - Torino

CASALE - E' transitata alle 14 di oggi da Casale (San Germano) sotto una leggera ma insistente pioggia la carovana della centesima edizione della gara ciclistica Milano-Torino. Al momento del passaggio da Pozzo Sant'Evasio cinque atleti erano in fuga (Dalla Valle, Savini, Cavagna, Rosskopf e Bou), inseguiti a poco più di quattro minuti dal gruppo. I corridori hanno successivamente effettuato il rifornimento a San Giorgio (Chiabotto) per proseguire in direzione del capoluogo di regione.