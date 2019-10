Croce Rossa, un corso per diventare infermiera volontaria

NOVI LIGURE — Aperte a Novi Ligure le iscrizioni al corso per diventare infermiera volontaria della Croce Rossa. Il corso, biennale, fornisce le conoscenze per l’assistenza infermieristica generale, con una particolare formazione nell’ambito dell’emergenza. Le crocerossine, infatti, possono essere impiegate in situazioni di crisi come calamità naturali e operano sul territorio nazionale e internazionale, in ausilio alle forze armate. Per coloro che hanno già un titolo sanitario il percorso è abbreviato. Per accedere al corso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, età compresa tra i 18 e i 55 anni, diploma di scuola media superiore (il limite di età non si applica a chi ha già un titolo sanitario). Per informazioni rivolgersi alla sede della Croce Rossa in piazza XX Settembre il lunedì pomeriggio alle 15.00 alle 18.00, oppure scrivere a isp.noviligure@iv.cri.it.