Domenica la Giornata del Camminare: tutti i dettagli

ALESSANDRIA - Promuovere il concetto di turismo lento. È uno degli obiettivi della Giornata del Camminare, l’iniziativa che va in scena domenica ad Alessandria e in altre 60 città italiane.

Il ritrovo è fissato domenica mattina in piazza Santa Maria di Castello, alle 9.30: qui inizierà un percorso all’interno del centro storico, una visita accompagnata da una guida turistica, per scoprire i luoghi d’arte della città. Gian Paolo Coscia, presidente della Camera di Commercio, sottolinea che si tratta di "un’iniziativa splendida, mirata e concreta, per il raggiungimento di un obiettivo. Alessandria ha tantissimo da offrire, forse non tutti ne siamo a conoscenza. Attraverso questa camminata, possiamo riflettere e rilassarci".

Per l'assessore al commercio Mattia Roggero "questa iniziativa ha anche una valenza turistica. Dobbiamo puntare sugli aspetti culturali, in questo caso uniti ad una sana attività fisica".