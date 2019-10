Meticciato, la forza della differenza: lo spiega l'antropologo

SERRAVALLE SCRIVIA — “Meticcio: l’opportunità della differenza” è il titolo del saggio di Bruno Barba che venerdì 11 ottobre alle 21.00 verrà presentata alla biblioteca di Serravalle Scrivia. L’autore – ricercatore di Antropologia all’Università di Genova – propone un viaggio nella storia del meticciato che coincide con la storia dell’umanità, un’opportunità prima che un dovere morale. Il sottotitolo è la chiave di questo libro intenso, che può essere un utile strumento di approfondimento e di riflessione per tutti coloro che vogliono ascoltare l’umanità e provare a saltare la barriera delle etichette.

«L’umanità è fatta di mescolanze: come insegnano le culture mediterranee, caraibiche, sudamericane, il meticciato rappresenta un destino ineluttabile: non da subire passivamente, bensì da considerare come un’occasione imperdibile per una decisa apertura alla diversità e alla scelta», si legge nella quarta di copertina.

La presentazione è organizzata in collaborazione con l’Anpi di Serravalle-Stazzano e con l’Isral, Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria.