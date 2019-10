Cuspo Basket, inizia la stagione

SPORT - Inizia con una trasferta a Saluzzo contro l’Ad Marchesato Eagels l’avventura della neonata squadra di pallacanestro del Cuspo, iscritta al campionato Fip di Promozione. In pochi mesi il Cus Piemonte Orientale – su input di appassionati ed atleti del territorio – ha creato una nuova sezione con la speranza di replicare quello che ha già fatto con altri sport: incrementarne la diffusione e offrire possibilità agonistiche di qualità ad universitari e non.

Il campionato per gli Aironi del canestro inizia il 10 ottobre. Il 18 ottobre, invece, la prima partita in casa alla palestra della scuola “Morando” con ingresso in via De Foro (alle 21) contro i cuneesi della Asd Pallacanestro Farigliano.

Alberto Panati, coach del gruppo: “Il roster è ampio per età ed esperienza (dai 18 ai 36 anni), alcuni di loro hanno giocato in passato in categorie superiori, anche C1 e C2. Ci aspettiamo di fare un buon campionato grazie alla solidità della Società e all’apporto degli sponsor che credono e stanno investendo in un progetto a lungo termine”.

Il dirigente Gabriele Longhini sottolinea la coesione del 'gruppo': "E' il primo passo per costruire una buona squadra. Puntiamo a far bene in questo campionato, forti dell'esperienza di alcuni giocatori che hanno militato in categorie superiori. Il girone è comunque tosto e le trasferte non sempre 'comodissime'. Il Saluzzo è un campo difficile, con una squadra molto fisica. MA siamo carichi e preparati".

“La creazione di una squadra di basket formata da un team coeso di giocatori dirigente e allenatore rappresenta un asset importante per lo sviluppo della sezione e dell’offerta sportiva nella città di Alessandria”, commentano la presidente del Cuspo Alice Cometti e il segretario generale, Alessio Giacomini, “La determinazione che dimostrano è sicuramente un buon biglietto da visita per questa stagione. Un grazie particolare vanno ai numerosi sponsor che ci supportano in questa stagione”.

Le selezioni per far parte del Cuspo Basket sono ancora aperte.

Per informazioni: basket@cuspo.it o www.cuspo.it/basket