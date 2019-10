Acqui all'ultimo respiro: crollano Valenzana, Arquatese ed Asca

TORINO - All'ultimo respiro, ma prosegue la rincorsa dell'Acqui ad un Lucento che ha espugnato il campo del Carrara 90 con una tripletta di un super Monteleone e non sembra intenzionato a lasciare altri punti per strada: Massaro mette a segno un gol fondamentale che permette ai termali di rimanere attaccati al treno della prima in classifica. Crolla invece in casa la Valenzana Mado travolta dalla Pro Villafranca: la doppietta di Gualtieri e la rete di Bosco fermano i ragazzi di Nobili che domenica prossima faranno visita proprio al Lucento; cadono anche Arquatese (0-2 a Chieri con il San Giacomo) ed Asca (1-2 con il Pozzomaina, gol della bandiera di Rota).

Un pareggio che serve a poco ad entrambe quello del "Geirino" fra Ovadese Silvanese e Gaviese: ospiti avanti con una rete di Lombardi e raggiunti da Cartosio, poi l'unica nota positiva è il ritorno in campo di William Rosset dopo l'infortunio della prima giornata ma il punteggio non si sblocca più ed i ragazzi di Benzi restano invischiati nelle zone basse della classifica.

ACQUI: Bodrito, Cerrone, Costa, Cimino, Rondinelli, Morabito, Massaro, Genocchio, Ivaldi, Campazzo, Bollino. A disp. Rovera, Minelli, Manno, Capizzi, Cavallotti, Biorcio, Toti, Aresca, Zunino. All. Merlo

ARQUATESE: G. Torre, Bianchi, Trapasso, Kolaj, Giordano, Tavella, Guido, Maldonado, Farina, G. Acerbo, Vera Angulo. A disp. U. Acerbo, Ricci, Zoppellaro, S. Torre, Scolafurru, Massa, Zanchetta, Manzati, Fahmy. All. Paveto

ASCA: Figini, Ottria, Mirone, Deambrosis, Vicario, Borromeo, Monaco, Cairo, Y. El Amraoui, Rota, E. El Amraoui. A disp. Navedoro, Ulderici, Cartasegna, Ravera, Cazzulo, Rossi. All. Usai

GAVIESE: Alocci, Salvi, Mazzon, Chiarlo, Taverna, Pellegrino, Mugnai, Anibri, Lombardi, Di Gennaro, Catale. A disp. Benabid, Tosonotti, Scimone, Milanese, Kolaj, Ba, Sacco, Amello, Myrta. All. Guaraldo

OVADESE SILVANESE: Gallo, Panariello, Barbato, Lovisolo, Tangredi, Martinetti, Sala, Anania, Giusio, Dentici, Cartosio. A disp. R. Cipollina, Zerouali, Perassolo, Bernardi, A. Cipollina, Boveri, Oddone, Rosset, Costantino. All. Benzi

VALENZANA MADO: Capra, Negri, Casalone, Gigante, Dinica, Onomoni, Mazzucco, D. Conti, Boscaro, Dispenza, Meda. A disp. Gjyli, N. Conti, F. Bennardo, D. Bennardo, Tagnesi, Beltrame, Lorusso, Loja, Savico. All. Nobili