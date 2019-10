Il cioccolato incontra la grappa ad Altavilla

ALTAVILLA - Domenica anche la Distilleria Mazzetti d'Altavilla - Distillatori dal 1846 partecipa a Cioccolato nel Monferrato, promosso per le vie di Altavilla Monferrato. Grappa e cioccolato rappresenta uno dei connubi più graditi dagli estimatori dei distillati; ci saranno tante occasioni per scoprire le sfaccettature di questo incontro sensoriale e di numerose altre curiosità legate ai distillati e al territorio piemontese.

La sede di Mazzetti d’Altavilla sarà aperta dalle 10 alle 18.30 per visite guidate gratuite a intervalli regolari (per l’occasione senza necessità di prenotazione) per accedere agli impianti produttivi nel periodo clou della distillazione e per degustazioni altrettanto guidate e gratuite, nello scenografico Grappa Store, di distillati, liquori e amari.

La caffetteria proporrà golose colazioni e sfiziosi break e il pubblico potrà inoltre accedere alla Cappella Votiva La Rotonda e alle esposizioni presenti presso Mazzetti d’Altavilla ed in particolare alla mostra di recente inaugurazione dedicata a “Il Monferrato nello Spirito” con suggestivi scatti che immortalano angoli e paesaggi attrattivi e di richiamo turistico del territorio.

Alle ore 11 e alle 16 il pubblico potrà partecipare ad abbinamenti gratuiti fra Distillati e tavolette di cioccolato extra-fondente da degustazione Baratti & Milano, guidati dal Mastro Distillatore: occasioni uniche per apprezzare la qualità di una importante tradizione cioccolatiera e il suo incontro con gli spirits. Infine, con inizio alle 10.45 e alle 11.45, si terranno le due sessioni di “In Vino Veritas…in Grappa figuriamocis!”, esperienza poetica guidata con degustazione di grappa e cioccolato: si tratta di un viaggio composto di parole e gusto, che stimolerà i sensi e condurrà gli intrepidi viaggiatori a scoprire le memorie di Cesare Pavese. La partecipazione a quest’ultima iniziativa può essere confermata al numero telefonico 333 1345549 o alla e-mail cirridiporpora.ferrarotti@gmail.com.

Per informazioni sul programma della giornata: www.mazzetti.it; tel. 0142 926147 - eventi@mazzetti.it.