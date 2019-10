Operazione Kos: 14 indagati per cocaina

CASALE - Complessa operazione di contrasto allo spaccio condotta dai Carabinieri di Casale Monferrato. Proprio oggi sono in fase di esecuzione tre misure cautelari (obbligo di dimora) e 14 perquisizioni nei confronti di altrettante persone. L'operazione, chiamata Kos dai militari dell'Arma, nel corso delle indagini aveva portato a due arresti in flagranza di reato e al sequestro di 30 grammi di cocaina (cui fanno riferimento le perquisizioni e le misure cautelari in corso).

Sono complessivamente 180 gli episodi di spaccio ricostruiti dagli operanti, che gli odierni 14 indagati avrebbero commesso in provincia di Alessandria.