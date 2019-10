Arrighini, due turni di stop

'Gioco violento con palla non a distanza di gioco': con questa motivazione il giudice sportivo della Lega Pro ha squalificato per due giornate Andrea Arrighini.

Contro il Como l'attaccante è stato espulso al 19' della ripresa, per un intervento all'altezza del centrocampo su Bellemo. In una azione che l'arbitro avrebbe dovuto interrompere prima, per il fallo ai danni di Chiarello, proprio sotto gli occhi del signor Pirrotta, inspiegabilmente ignorato.

Arrighini salterà le gare con Arezzo, sabato alle 20.45, e Pistoiese, mercoledì 23, sempre alle 20.45