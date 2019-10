Educazione finanziaria, il Leardi c'è

CASALE - Dopo la prima edizione, che ha visto l’adesione di 108 organizzazioni tra pubbliche e private, con oltre 350 eventi in tutta Italia, torna dall’1 al 31 ottobre 2019 il «Mese dell’educazione finanziaria», promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, di cui è membro il Ministero dello Sviluppo Economico.

L’Istituto Superiore “Leardi”, che con l’indirizzo economico di Amministrazione, Finanza e Marketing pone tra i primi obiettivi della propria offerta formativa le competenze finanziarie, ha aderito all’iniziativa, proponendo ai suoi allievi del corso diurno e del corso serale il seminario formativo: “Abc di Educazione Finanziaria”, tenuto dal dottor Paolo Brezza, esperto di strumenti finanziari e di finanza aziendale.

L'intervento ha riguardato il tema dell’alfabetizzazione finanziaria, intesa come strumento di crescita della consapevolezza del cittadino nelle scelte di vita e di lavoro e, in particolare, nella gestione del proprio denaro e del risparmio.«Lo scorso anno le famiglie italiane hanno investito 4200 miliardi di euro in attività finanziarie, ma c’è un problema di fondo– spiega il dottor Brezza –Un investitore italiano su cinque non possiede nemmeno i rudimenti essenziali per orientarsi nel mondo dei prodotti finanziari».

Altri temi affrontati sono stati la distribuzione del rischio attraverso la diversificazione degli investimenti, per evitare di incorrere in perdite inaspettate di capitali.

Gli alunni hanno trovato l'intervento molto utile anche per le risposte chiare ed esaustive alle domande poste, e per gli spunti di riflessione forniti sull’uso consapevole del denaro e del risparmio.