Ospedale Incontra: viaggio nei laboratori

ALESSANDRIA - Si parlerà di laboratori al settimo appuntamento di Ospedale Incontra, l’evento mensile organizzato dall’Azienda Ospedaliera per far conoscere ai cittadini il lavoro dei propri professionisti, spiegandolo in maniera chiara e semplice. Mercoledì 16 ottobre, a partire dalle 17, medici, biologi e farmacisti ospedalieri accompagneranno i presenti in un interessante viaggio alla scoperta dei numerosi laboratori presenti all’Azienda Ospedaliera per illustrarne le attività poco conosciute che però si trovano alla base di molti trattamenti e diagnosi.

Dopo i saluti istituzionali del direttore Generale Giacomo Centini, l’esplorazione tra provette e campioni si aprirà con l’intervento della dottoressa Callegari che spiegherà come funziona il Laboratorio Analisi, un’area dove si trattano differenti campi di attività le cui sfaccettature si possono racchiudere nelle due strutture afferenti, ovvero il Laboratorio delle malattie emorragiche e trombotiche e il Laboratorio di tossicologia analitica, del lavoro e forense. Qui vengono quindi analizzati esami di laboratorio urgenti e di routine riguardanti ad esempio l’Ematologia, l’Endocrinologia, l’Allergologia e i Marcatori tumorali.

A parlare della Microbiologia e del suo approccio multidisciplinare allo studio delle malattie sarà il direttore Andrea Rocchetti che nello specifico si concentrerà sul percorso legato alla sepsi, ma avrà modo di far conoscere ai cittadini anche le numerose attività che la struttura svolge con lo scopo di proporre soluzioni diagnostiche ad alta complessità, soprattutto a supporto del Controllo Infezioni e di Malattie Infettive.

Un altro laboratorio di fondamentale importanza che verrà presentato mercoledì è l’Anatomia Patologica: il nuovo direttore Paolo Nozza avrà quindi l’occasione di mostrare come il suo team esegua ad esempio gli esami necessari alla determinazione di alcuni carcinomi, oltre a occuparsi delle biopsie liquide e di molte altre attività di refertazione come quelle legate alla Neuropatologia oncologica.

La Medicina Trasfusionale e la Farmacia ospedaliera, che presentano un maggior contatto diretto con gli utenti, saranno infine le altre due strutture che i cittadini impareranno a conoscere grazie a questo appuntamento. Nello specifico il direttore Roberto Guaschino illustrerà l’importanza della donazione di sangue, un gesto di solidarietà che, supportando l’intera attività operatoria dell’Ospedale, salva delle vite, mentre il direttore della Farmacia Laura Savi, insieme al suo team, ripercorrerà la storia della figura del farmacista ospedaliero mettendo in luce le diverse attività che oggi la struttura svolge all’interno dell’Azienda, dalla gestione e distribuzione dei farmaci alla preparazione delle terapie e delle nutrizioni parenterali per i prematuri.

L’iniziativa,che si svolgerà nel Salone di Rappresentanza, dalle 17 alle 19, sarà aperto a operatori, cittadini e associazioni.



Clicca qui per il programma completo