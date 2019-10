Questa sera in campo quattro alessandrine

TORTONA - Sarà come al solito il campo "Cucchi" ad ospitare le gare casalinghe di Coppa Italia Dilettanti per l'Hsl Derthona: questa sera alle 20.30 l'avversario di turno per la neo capolista sarà il Canelli che arriva da una importante affermazione casalinga sul Pinerolo e che cercherà in tutti i modi di strappare la qualificazione ai quarti di finale ai tortonesi che però partono con il vantaggio della vittoria esterna per 3-2 di due settimane fa.



In promozione, impegno più difficile per l'Acqui che se vuole continuare il cammino in Coppa Italia deve rimontare le due reti subite a Santo Stefano Belbo nell'andata dei sedicesimi di finale: i ragazzi di mister Merlo - che come al solito prevede un utilizzo massiccio del turnover per far mettere minuti nelle gambe di chi ha giocato meno finora - potranno però contare sul sostegno da parte del loro settore giovanile, che verrà presentato nella cornice dello stadio "Ottolenghi" a partire dalle 18.30. Derby fratricida invece nell'altra sfida con l'Arquatese che dopo avere espugnato 2-1 il campo della Valenzana Mado cercherà di strappare il pass per gli ottavi di finale della competizione: entrambe le formazioni arrivano da una sconfitta ed è credibile che cercheranno di risparmiare le forze per il campionato; una vittoria riporterebbe comunque morale nello spogliatoio e questo i tecnici Paveto e Nobili lo sanno bene.