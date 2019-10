Gad Lerner all'inaugurazione della Biblioteca

OZZANO - Da settembre è in funzione all'interno dell'edificio scolastico di via Raffaldi la Biblioteca Comunale “Alessandra Fracchia” di Ozzano Monferrato. Il trasferimento della sua sede rientra in un quadro di ampliamento e riqualificazione della biblioteca stessa e dei servizi da essa offerti ai cittadini; si è infatti provveduto alla completa digitalizzazione del materiale bibliografico, all’allestimento di un’aula di lettura attrezzata con due postazioni multimediali e all’acquisizione di nuovi volumi per rivitalizzare l’offerta, approfondire alcuni settori fondamentali e ampliare la gamma di proposte rivolte al pubblico più giovane.

Attualmente gli orari d’apertura si articolano su due pomeriggi (mercoledì e giovedì dalle 17.30 alle 19.30) e due serate (martedì e venerdì dalle 21.00 alle 23.00), ma saranno presto aggiunte aperture mattutine dedicate agli studenti del plesso scolastico.

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 26 ottobre alle ore 11.00 nel giardino della scuola in Via Raffaldi 4, tra gli ospiti il giornalista e scrittore Gad Lerner.