Olbicella: telefoni di nuovo in tilt

MOLARE - Ne abbiamo parlato non più tardi di qualche giorno fa. E' quasi isolata Olbicella, la frazione di Molare, che da anni ha problemi con la telefonia, sia sulla rete fissa che su quella mobile. A inviare la segnalazione alla nostra redazione è una nostra lettrice. «Da stamattina siamo desolatamente isolati - spiega Anna (nome di fantasia) - Il telefono fisso non funziona più e, dati i precedenti, chissà quando ricomincerà a funzionare. Per fare una telefonata decente col cellulare devo andare alla fine della strada non asfaltata in direzione di Tiglieto. E’ vero che camminare fa bene, ma insomma... Ho saputo persino di una famiglia che è senza telefono fisso da febbraio! E con numero di telefono non più rintracciabile». Da anni i 25 residenti combattono la loro battaglia, un po' per il grande attaccamento nei confronti del loro centro abitato, un po' per il principio.