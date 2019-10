Rio Albara: come cinque anni fa

Ore d'ansia a Castelletto d'Orba per l'esondazione del rio Albara che attraversa il centro abitato tra via Sericano, via 4 Novembre e via Fracchia. A distanza di cinque anni torna l'incubo per i residenti del paese. Il corso d'acqua è già esondato nell'autunno del 2014, per poi tornare secco. Tra stanotte e stamattina il rigagnolo è cresciuto a dismisura, fino all'uscita dagli argini.