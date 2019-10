Il grande Rally a Casale

CASALE - Due giorni di grande rally, e non solo, sono in programma sabato 2 e domenica 3 novembre a Casale Monferrato grazie al 22° Ronde Colli del Monferrato e del Moscato, evento organizzato dalla Società Sportiva Motorteam di Valenza con la collaborazione del Comune.

«I grandi eventi sportivi sono per la nostra città un’occasione per far conoscere le molte eccellenze del territorio – ha spiegato il sindaco, con delega allo Sport, Federico Riboldi -, oltre a dimostrare, una volta di più, che Casale Monferrato ha tutte le carte in regola per poter accogliere appuntamenti sportivi di ogni tipo, come si è potuto constatare durante la Festa dello Sport dello scorso settembre».

Il programma prevede per sabato 2 novembre una sfilata che partirà, alle ore 18 circa, da corso Verdi, dove le auto da rally verranno incolonnate per poi giungere, precedute dalla Polizia Locale, in prossimità del chiosco informazioni di via Saffi, attraversando via Roma e via Saffi. Una volta arrivati in piazza Castello, ogni vettura transiterà su una pedana appositamente allestita per la presentazione e le foto di rito. Successivamente le vetture si sposteranno al Mercato Pavia, transitando per viale Marconi e viale Lungo Po Gramsci, luogo individuato come parco chiuso notturno.

La gara prenderà poi il via domenica 3 novembre: una volta terminata la parte prettamente competitiva nelle colline del Monferrato, le auto affronteranno il trasferimento in città, indicativamente dalle ore 16.30, seguendo il percorso: corso Valentino, piazza Martiri della Libertà, corso Manacorda, per confluire, infine, in piazza Castello, dove giungeranno nuovamente sulla pedana installata il giorno prima di fronte al chiosco informazioni.

Per iscriversi è possibile collegarsi, entro venerdì 25 ottobre, al sito www.vmmotorteam.it. Sul portale è anche possibile trovare il tracciato, il programma, la cartina dello shakedown e gli hotel convenzionati.

Affinché tutta la manifestazione si svolga in totale sicurezza, saranno predisposti:

- divieto di sosta e transito di via Saffi e via Roma, compresi i residenti, nella giornata di sabato 2 novembre dalle ore 17 fino al termine della manifestazione;

- divieto di sosta e transito dalle ore 13 e fino al termine della manifestazione (indicativamente fino alle ore 20) in porzione di area adibita a parcheggio (stalli blu) nella parte retrostante il chiosco informazioni, nella giornata di domenica 3 novembre;

- divieto di sosta e transito di via Saffi e via Roma, compresi i residenti, nella giornata di domenica 3 novembre dalle ore 16 fino al termine della manifestazione;

- sorveglianza e eventuale chiusura delle via prossime a quelle interessate, secondo necessità del Comando di Polizia Locale (es. via Salandri);

- divieto di sosta e transito all’interno del Mercato Pavia per allestimento del parco chiuso, a partire dalle ore 14 del 2 novembre fino alle ore 21 del 3 novembre.