Maltempo, è di Sale la vittima. Alessandria, domani scuole aperte

Ore 18,48 - Secondo i dati di Arpa Piemonte, nel corso della giornata di ieri - 21 ottobre - nell'Alessandrino sono caduti 479 millimetri di pioggia a Gavi, 409 a Casaleggio Boiro e 369 a Bosio. Tutti i dati nell'analisi preliminare meteo-idrologica dell'evento

Ore 18,44 - Il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, e l'allerta durata l'intera notte per la piena del fiume Bormida

Ore 17,57 - Ripristinata dalle 12.35 la piena funzionalità dell’infrastruttura sulle linee Genova-Milano e Genova-Torino dopo i danni provocati dal maltempo che ha interessato il Nord della Liguria e il basso Piemonte. L’intervento delle squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici (oltre 60 tecnici e 20 mezzi d’opera) ha permesso il ripristino della piena efficienza dell’infrastruttura ferroviaria.

I tecnici sono intervenuti su 70 chilometri di linea per rimuovere i detriti e i rami trasportati dalle piene di fiumi e torrenti, e per liberare sottopassi e binari dall’acqua. Ripristinati anche i sistemi di segnalamento danneggiati dalle forti piogge. Altre 140 persone, tra tecnici di Rfi e personale delle ditte specializzate, hanno presidiato le linee ferroviarie non interessate dalla sospensione della circolazione ferroviaria per garantire un intervento tempestivo in caso di emergenza.

Nel corso della giornata è previsto ancora un programma ridotto di traffico sulla relazione Alessandria-Arquata. Resta interrotta al momento fino a giovedì 24 ottobre la circolazione ferroviaria fra Genova e Ovada, linea Genova-Acqui Terme. I tecnici sono al lavoro per gli interventi di manutenzione straordinaria e per mettere in sicurezza il movimento franoso nei pressi della linea ferroviaria.

Durante l’emergenza Trenitalia ha potenziato l’assistenza e le informazioni alle persone in viaggio con 240 addetti. La mobilità è stata garantita con 48 autobus sostitutivi e taxi, grazie ai quali i viaggiatori hanno raggiunto le loro destinazioni anche in tarda serata. Alle 100 persone che non sono riuscite a proseguire il viaggio è stato offerto un soggiorno in hotel. Inoltre, sono stati distribuiti 5.400 kit con panini, snack e bevande.

Ore 17,30 - Anche il premier Giuseppe Conte è in arrivo ad Alessandria per fare il punto sull'emergenza maltempo. Accompagnato dal presidente della Regione, Alberto Cirio, è atteso in prefettura intorno alle 20.

Ore 17,24 - Le parole del presidente della Provincia, Gianfranco Baldi, sull'emergenza maltempo

Ore 17,19 - E' stata da poco riaperta la strada della Crenna, tra Serravalle Scrivia e Gavi. Intanto, sono 27 le persone sfollate che hanno dormito alla Cri di Serravalle Scrivia.

Ore 17 - Nella giornata di domani, mercoledì 23 ottobre, scuole ancora chiuse a Novi Ligure e Gavi. Città, quest'ultima, dove addirittura le lezioni non si terranno fino a lunedì 28 ottobre. A Tortona, al contrario, gli studenti torneranno sui banchi.

Ore 16,07 - Il Comune di Alessandria informa che nella giornata di domani - mercoledì 23 ottobre - tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Alessandria saranno regolarmente aperte.

Ore 15,30 - Le informazioni del Centro Funzionale di Arpa Piemonte confermano il miglioramento delle condizioni meteorologiche e l’esaurimento delle precipitazioni nelle prossime ore nell’Alessandrino, al confine con la Liguria. I bacini dei fiumi Scrivia, Bormida, Orba ed Alto Tanaro, che hanno raggiunto le maggiori criticità nelle ultime ore, con fenomeni diffusi di dissesto, stanno facendo registrare un generale abbassamento dei livelli idrometrici che sono tutti al di sotto delle soglie di pericolo.

Nell’Alessandrino si segnalano ancora situazioni di criticità: 30 persone evacuate ad Alessandria nell’area golenale del Bormida; 40 a Gavi completamente isolata causa frana, 40 a Castelletto d’Orba, 3 famiglie a Casalnoceto.

La viabilità in tutta la provincia di Alessandria è fortemente compromessa, con sottopassi allagati e strade chiuse.

La Sala Operativa della Protezione Civile regionale è aperta e continua il monitoraggio dell’evoluzione della situazione in atto. I volontari impegnati sul territorio, per lo più nell’Alessandrino, sono circa 400.

Per la giornata odierna permane allerta gialla nelle zone interessate dalle precipitazioni, per rischio residuo.

Ore 14,07 - Il capogruppo alla Camera della Lega, Riccardo Molinari, questa mattina in prefettura ad Alessandria

Ore 12,46 - Le dichiarazioni del capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, e del presidente della Regione, Alberto Cirio, questa mattina in prefettura ad Alessandria

Ore 12,35 - Nel Tortonese i corsi d’acqua sono rientrati nell’alveo, dopo la lieve esondazione del Grue in serata, con problemi più seri però sul versante di Viguzzolo. Sotto controllo anche il rio Ossonella, che era fuoriuscito allagando il quartiere R9, mentre a Villaromagnano sono state evacuate in mattinata gli abitanti di una zona prossima all’Ossona. La frazione di Castellar Ponzano al momento ha problemi di allagamento per l’acqua scesa dalle colline.

Ore 12,31 - Il Bormida ad Alessandria e il Tanaro a Montecastello sono scesi sotto il livello di pericolo e sono previsti in diminuzione.

Ore 12,10 - Sono circa 400 i volontari del sistema di Protezione civile della Regione Piemonte attualmente impegnati sul territorio. Ad essi si devono aggiungere quelli dei gruppi e delle associazioni locali attivati dai rispettivi sindaci.

Ore 12,01 - Enel comunica che attualmente risultano senza energia elettrica 1.600 forniture in diversi Comuni, come Novi Ligure, Bosco Marengo, Gavi, Casal Cermelli, Villavernia, Frugarolo, Parodi, Bosio, Carezzano, Monleale e Tassarolo. In corso gli interventi di ripristino.

Ore 11,59 - La Protezione civile di Alessandria segnala che sono stati ritrovati tutti i dispersi: il bilancio dell'alluvione che ha colpito la nostra provincia è dunque di una vittima.

Ore 11,57 - Dalle 11 è stata ripristinata la piena funzionalità della circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Milano, dopo essere stata riattivata dalle 6 con limitazioni di velocità fra Cassano Spinola e Arquata Scrivia per i danni dovuti al maltempo. Rallentato, con ritardi fino a 40 minuti in direzione Torino, il traffico ferroviario sulla linea Genova-Torino, per i danni dovuti al maltempo fra Novi Ligure e Arquata Scrivia, mentre la circolazione è tornata regolare in direzione Genova. Rimane interrotta la circolazione sulla linea Genova-Acqui Terme tra Ovada e Genova dove è stato istituito un servizio sostitutivo con bus che percorre via autostrada.

Ore 11,47 - "Le strutture operative e i volontari della colonna mobile regionale sono al lavoro. Siamo qui per garantire tutto il nostro appoggio". Il punto della situazione del Capo Dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, in Prefettura ad Alessandria.

Ore 11,36 - Anche il presidente della Regione, Alberto Cirio, è in Prefettura, ad Alessandria, assieme all'assessore Gabusi: "Ringraziamo la Protezione civile per tutto ciò che sta facendo. Questi uomini e queste donne sono il nostro orgoglio".

Ore 11,35 - Cosa sia accaduto la scorsa notte all’auto che trasportava Fabrizio Torre, 52enne che abitava a Sale, lo dovranno chiarire gli inquirenti. L’uomo, vittima della furia del maltempo di queste ultime quarantotto ore, era alla guida di un’auto a noleggio. Il trasportato è un uomo di origini brasiliane che è stato soccorso nella notte: era riuscito ad aggrapparsi ai rami e ha vinto la forte corrente e il freddo. Purtroppo non c’è l’ha fatta, invece, Fabrizio Torre. È lui l’uomo trovato privo di vita a Capriata d’Orba, nella zona della piscina.

Ore 11,31 - Circolazione libera nel tratto della A21 tra i caselli di Alessandria Est (Castelceriolo) e Alessandria Ovest (San Michele).

Ore 11,24 - "Ci sono tutti i crismi per dichiarare lo stato di emergenza": parole di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, in Prefettura ad Alessandria.

Ore 11,10 - Tra pochi minuti, alle 11.15, sarà riaperto il ponte sul Bormida, ad Alessandria.