Parodi, frane sulle strade: al lavoro per sgomberare i detriti

PARODI LIGURE — Parodi Ligure martoriato dalle frane. Ieri notte sono stati diversi gli smottamenti che hanno interessato il territorio del borgo vallemmino. Una frana ha coinvolto anche il centro del paese, interessando due abitazioni che fortunatamente al momento dell’evento erano già state abbandonate.

«Fino a questa mattina una parte del paese e le frazioni di Cadepiaggio e Tramontana sono rimaste isolate a causa delle frane – spiega il sindaco Carolina Ruzza – Per i vigili del fuoco e per la protezione civile è stato difficile raggiungerci, perché tutta la viabilità della zona ieri notte è andata in tilt. Questa mattina, grazie ai mezzi del Comune e ai nostri volontari, siamo riusciti a liberare in parte le strade e ora le frazioni sono accessibili».

Attualmente sono in corso i lavori di sgombero dei detriti e del fango. «Solo intorno alle tre di ieri notte siamo riusciti a liberare le persone che erano rimaste intrappolate nelle proprie abitazioni, isolate a causa di due frane, una a valle e una a monte degli edifici», dice Ruzza. «La situazione sta lentamente ritornando alla normalità».