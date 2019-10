Allerta gialla, ma il Grue resta sotto controllo

TORTONA - Dopo una giornata di tregua, da stanotte dovrebbero ripartire i temporali: il bollettino meteorologico dell'Arpa indica un livello di allerta giallo per la zona 'H' del Piemonte, ovvero il tortonese, ma dopo le previsioni errate di lunedì la preoccupazione è alta.

Nella nottata sono previste ulteriori precipitazioni temporalesche su tutto l'alessandrino che si sta lentamente riprendendo dopo i danni dei giorni scorsi. Dal centro coordinamento Protezione Civile è stato predisposto oltre al mantenimento dell'apertura dei centri operativi misti di Bosio (val Lemme e Piota), Ovadese, Novese e Tortonese (val Curone Grue e Ossona) anche dei centri operativi misti di Acqui Terme, Cassine ed Arquata Scrivia.

Per quelli di Alessandria, Castellazzo Bormida, Felizzano, Piovera, Valenza e Castelnuovo Scrivia non è ancora allarme ma sono stati più genericamente invitati ad un attento monitoraggio del territorio già dalle prime ore di domani. Non sono previsti ad oggi problemi che possano coinvolgere Tanaro o Po, il primo aggiornamento del meteo si avrà intorno alle 21 di stasera.

Pur persistendo l'ordinanza di limitazione d'uso dell'acqua potabile su tutto il territorio comunale che raccomanda di utilizzarla solo ad uso igienico sanitario e non per uso alimentare, per il momento le scuole nella giornata di domani saranno aperte in tutto il tortonese.