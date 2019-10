Ancora maltempo, scuole chiuse a Ovada

L'allerta arancione e l'attesa di un nuovo peggioramento del meteo hanno generato la decisione di chiudere le scuole di ogni ordine e grado di Ovada per la giornata di domani, giovedì 24 ottobre. Medesima decisione è state presa in queste ore anche da Silvano, Molare. Si attende di capire cosa faranno gli altri comuni. (In aggiornamento)