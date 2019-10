Aperto anche stanotte il COM

OVADA - E' aperto da oltre 36 ore il Centro operativo misto ovadese, la struttura che ha sede all'interno della palazzina della Polizia Municipale di via Buffa ed è deputata alla gestione di eventuali criticità come quelle che potrebbero verificarsi con la nuova ondata di maltempo in arrivo in queste ore. E' prevista la presenza per tutta la notte "Attenzione e presidio - spiega il sindaco Paolo Lantero - ono le parole d’ordine per affrontare questa emergenza". Nel frattempo la Croce Verde Ovadese chiarisce il senso del suo impegno "pro alluvionati" di Castelletto d'Orba. "L'ente - spiegano i vertici della Pubblica Assistenza - non raccoglie generi alimentari di prima necessità. Chi è disponibile a lavorare si presenti domattina alle 8.00 di fronte alla nostra sede con pala, guanti e vestiti comodi".