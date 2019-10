La beffa al 93'. Ma i Grigi calano troppo nella ripresa

La beffa al 48' della ripresa: un rigore, per una ingenuità di Suljic su Bortoletti, allunga il digiuno di vittorie dell'Alessandria. Quattro turni e, ancora una volta, una direzione scarsa penalizza i padroni di casa. Che, però, ancora una volta, non chiudono la gara quando hanno l'opportunità e accusano cali nella ripresa. Più mentali che fisici, ma è un problema da risolvere. Questa Alessandria ha bisogno di segnare almeno due reti: se non lo fa rischia e subisce. Sono tre gare che succede, adesso non è più un caso.

LE SQUADRE

Una sola variazione nella formazione dell’Alessandria rispetto alla gara di Arezzo, Chiarello dall’inizio a centrocampo, al posto di Casarini, infortunato. Ancora assente anche Celia. In attacco confermato Pandolfi accanto ad Eusepi. Nella Pistoiese c’è l’ex Terigi dall’inizio, mentre Dossena, l’anno scorso a Pistoia, parte dalla panca. Negli arancioni controllo speciale per Gucci, 4 reti (come Chiarello ed Eusepi), contributo importante all’imbattibilità dei toscani, che dura dal 15 settembre.

LA PARTITA

Dopo un avvio aggressivo, con una opportunità enorme per Eusepi, all’altezza del dischetto (4’), i Grigi concedono un paio di palloni che potrebbero diventare pericolosi, errori di Cambiaso e Chiarello che fanno arrabbiare Scazzola (al 9’, sul taglio di Ferrarini da destra, Gucci non ci arriva di un nulla in scivolata), l’Alessandria sblocca la gara.

Gli attaccanti ascoltano le parole dell’allenatore, alzando il baricentro a ridosso dell’area e al 14’ il duetto vale il gol. Eusepi fa da sponda per Pandolfi, finta e destro, di punta, nell’angolino dove Pisseri non può arrivare. Al 32’ vola Valentini, di pugno sul traversone insidioso di Ferrarini. Si scalda le mani, il numero 1, per l’intervento più decisivo, due minuti dopo: respinta corta di Cosenza, si inserisce Falcone, sinistro centrale e potente, il portierone respinge a mani aperte, grandissimo intervento. Alla mezzora Scazzola decide di riportare Cambiaso a destra, perché a sinistra, con Ferrarini che spinge, soffre troppo, e collocare Cleur a sinistra. Al 38’ gran palla di Suljic per Chiarello, conclusione sull’esterno della rete.

Anche l'inizio della ripresa è aggressivo, al 2' Pisseri respinge il bolide di Chiarello dai 20 metri, riprende Pandolfi, conclusione insidiosa, parata.Ancora Chiarello al 12', sembra fatta, ma Camilleri salva in angolo. Pancaro vuole rendere la squadra più offensiva: via lo spento Llamas al quarto d'ora, dentro Stijepovic,due controlli difettosi di Cleur (poi sostituito da Gilli) causano altrettante occasioni per la Pistoiese, che, come già nel primo tempo, è abile nelle ripartenze, grazie alla regia dell'evergreen Valiati. La grande occasione per il raddoppio, al 32', sulla testa di Cosenza, di un nulla sul fondo. Segna l'Alessandria, al 34', con Akammadu, ma l'assistente segnala la posizione di fuorigioco. E' battaglia su tutti i palloni, con alcune decisioni molto discutibili dell'arbitro, che riesce ad innervosire gli animi, anche se i Grigi sono bravi a non cadere nella trappola. Al 2' dei 5 di recupero il pareggio della Pistoiese, tutto dagli uomini della panchina: Suljic atterra ingenuamente Bortoletti. Dal dischetto Cerretelli toglie all'Alessandria

Alessandria – Pistoiese 1-1

Marcatori: pt 14’ Pandolfi; st 48' Cerretelli rig

Alessandria (3-5-2): Valentini; Sciacca, Cosenza, Prestia; Cleur (21'st Gilli), Chiarello, Suljic, Chiarello, Gazzi (33'st Castellano), Cambiaso; Eusepi,Pandolfi (13'st Akammadu). A disp: Marietta, Ponzio, Dossena, Sartore, Gerace, Gjura, Crisanto, M’Hamsi. All: Scazzola

Pistoiese (3-4-1-2): Pisseri; Vitiello, Camilleri, Terigi; Ferrarini, Bordin (35' st Cappelluzzo), Spinozzi (35'st Bortoletti), Llamas (15'st Stijepovic); Valiani (31'st Cerretelli); Gucci, Falcone (31'st Morachioli). A disp: Salvalaggio, Mazzarani, Tartaglione, Viti, Bortoletti, Tempesti, Luka, Capellini, Cappelluzzo. All: Pancaro

Arbitro: Nicolini di Brescia

Assistenti: Tinello di Rovigo e Donato di Milano

Note: Serata di pioggia, terreno in discrete condizioni. Spettatori: 1500 circa . Ammoniti: Suljic, Terigi per gioco falloso, Pandolfi e Bordin per reciproche scorrettezze, Chiarello per proteste, Pisseri, Castellanoper comportamento non regolamentare. Angoli: 5-1 per l'Alessandria. Recupero: pt 1’, st Un minuto di raccoglimento per ricordare i due tifosi scomparsi, Fabrizio Torre, vittima dell’alluvione, e Franco Leo Leone.