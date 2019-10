Scuola 'Carducci', nessun allarme

ALESSANDRIA - In mattinata si è sparsa la voce di problemi (seri) al tetto della scuola 'Carducci', ad Alessandria: qualcuno ha infatti notato nel parcheggio adiacente un mezzo dei Vigili del Fuoco e la notizia - classica fake news - si è allargata sino ad arrivare anche all'assessore alla Pubblica istruzione, Silvia Straneo, che si è recata sul posto per un sopralluogo.

Risultato: "Qualcuno ha esagerato, quindi è giusto dire le cose come stanno - le sue parole - Semplicemente, si è trattato di una macchia in un soffitto che ha giustamente allertato la dirigenza della scuola. I Vigili del Fuoco hanno poi constatato trattarsi di un accumulo di acqua piovana in una parte del tetto sovrastante dei magazzini, nemmeno un'aula, già oggetto di lavori e che dovrà presto essere sistemata definitivamente, aspettiamo solo il definitivo via libera. Quindi, ripeto, nessun problema alla struttura e, men che meno, nessun rischio per gli studenti".