Casarini, fra un mese in campo

Lesione di primo grad a livello miotendineo dell'adduttore lungo della gamba destra: questo il responso degli accertamenti a cui è stato sottoposto Federico Casarini, dopo il problema muscolare che lo ha costretto a uscire dopo mezz'ora ad Arezzo.

Non si tratta di una ricaduta del problema precedente, che aveva tenuto l'ex Novara (ieri in tribuna a tifare) fuori per cinque gare.

Per il centrocampista lo staff medico ha previsto, come specificato nella nota della società, 25 giorni di guarigione