"Explora": al via il progetto triennale per l'attività fisica degli studenti

OVADA - Si chiama “Explora: Spazi e Tempi per crescere” il progetto triennale avviato nel nostro territorio dal Comune di Ovada in sinergia con la Cooperativa Sociale “Semi di Senape” di Alessandria. Oltre a Palazzo Delfino, attraverso il lavoro dell’Assessorato all’Istruzione, figurano tra i partner che hanno aderito anche l’Istituto “Pertini” e il Consorzio Servizi Sociali. Il piano, selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, prevede lo svolgimento di azioni (coordinate fra soggetti che a vario titolo e ruolo si rapportano ai bambini nella fascia di età 5-14 anni) ed attività programmate in tutta la provincia.

“In particolare – si legge nella nota diffusa dal Comune di Ovada – si prevede l’implementazione dell’attività sportiva presso le classi prime delle scuole primarie Damilano e Giovanni Paolo II dell’Istituto Pertini”. Grazie al contributo assegnato e ad un cofinanziamento comunale sarà garantita la presenza di un allenatore che, attraverso attività di educazione motoria, affiancherà gli insegnanti sostenendo con competenze specifiche l’attività curricolare di educazione fisica. L’obiettivo è quello di avvicinare i bambini all’attività sportiva contribuendo a sviluppare la capacità di interazione con i compagni, a migliorare la capacità di giocare insieme rispettando le regole e divertendosi.