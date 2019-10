'Lo schifo': in scena il testo di Schneider

ALESSANDRIA - Appuntamento infrasettimanale per la stagione teatrale Marte - Nodi, proposta dagli Stregatti.

Giovedì 24 ottobre alle ore 21 al teatro San Francesco, nella via omonima, Kabir Tavani andrà in scena con Lo schifo, di Robert Schneider, in un adattamento a cura dello stesso interprete.

Lo spettacolo, vincitore del Premio Scintille Asti 2019, racconta la situazione dell’uomo solo ed emarginato in un mondo che gli è tanto natìo quanto estraneo, tanto indispensabile quanto avverso. Un viaggio nella mente colpevole di un uomo innocente. Il protagonista è Sad, uno studente iracheno, fuggito dal suo paese per evitare di andare sotto le armi durante la prima guerra del Golfo. Rifugiatosi in una città della Germania, per sopravvivere vende rose. È uno straniero, per di più clandestino, e racconta, seduto sulla sedia che è la sua casa, il suo essere diverso in una realtà che non lo accetta. Con sarcasmo dolente accetta di essere considerato schifoso, dà ragione a chi - per razzismo - lo rifiuta. Finisce per giustificare chi lo emargina, condannandolo ad una fine tragica, pur di essere accettato.

I biglietti per lo spettacolo costano 10 euro. Info e prenotazioni telefonando al numero 331 4019616.